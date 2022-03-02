最近因俄羅斯攻打烏克蘭關係，國際奧會(IOC)向各大體育總會下達指令，接連奪走俄羅斯國家隊、聯賽球隊的出賽權利，國際足總(FIFA)、國際籃總(FIBA)、國際排總(FIVB)都在內，如今國際滑冰總會(ISU)也跟進，將不讓他們參加月底世界花式滑冰錦標賽！
滑冰是俄羅斯的強項，在剛結束的北京冬奧他們繳出亮眼成績，17歲滑冰女將席芭柯娃(Anna Shcherbakova)奪下金牌，特魯索娃(Alexandra Trusova)則拿下銀牌，另外受禁藥爭議的15歲小將瓦莉娃(Kamila Valieva)失常只屈居第4，而如今她們都無緣在世錦賽登場。
對此影響最大的可能就是瓦莉娃，她在本屆北京冬奧因藥檢鬧出大風波，被判定奧運前藥檢服用(曲美嗪/Trimetazidine)，這是一種用於心臟疾病藥物，據說會提高運動員的持久力，或許她心情受到影響，在長曲決賽失常跌倒，無緣獎牌。
2月22日她回國後首次對外發聲，感謝世界各國支持她的人，表示會「為大家而滑」，短時間就吸引廣大粉絲按讚，而相信在冬奧失利的她期待在世錦賽討回顏面，不過卻因祖國大舉入侵烏克蘭，失去了這個寶貴機會，若想看她繼續滑冰的人，可能要祈禱俄羅斯早日停戰了！
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