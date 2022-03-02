最近因俄羅斯攻打烏克蘭關係，國際奧會(IOC)向各大體育總會下達指令，接連奪走俄羅斯國家隊、聯賽球隊的出賽權利，國際足總(FIFA)、國際籃總(FIBA)、國際排總(FIVB)都在內，如今國際滑冰總會(ISU)也跟進，將不讓他們參加月底世界花式滑冰錦標賽！

ISU bans Russia from the upcoming world figure skating championships. No Kamila Valieva. No women’s Olympic gold and silver medalists. In all, five of the 12 Olympic medalists from Beijing will not be allowed to compete. Worlds start in three weeks in Montpellier, France. pic.twitter.com/dSKQaN25Jj — Christine Brennan (@cbrennansports) March 1, 2022

滑冰是俄羅斯的強項，在剛結束的北京冬奧他們繳出亮眼成績，17歲滑冰女將席芭柯娃(Anna Shcherbakova)奪下金牌，特魯索娃(Alexandra Trusova)則拿下銀牌，另外受禁藥爭議的15歲小將瓦莉娃(Kamila Valieva)失常只屈居第4，而如今她們都無緣在世錦賽登場。

對此影響最大的可能就是瓦莉娃，她在本屆北京冬奧因藥檢鬧出大風波，被判定奧運前藥檢服用(曲美嗪/Trimetazidine)，這是一種用於心臟疾病藥物，據說會提高運動員的持久力，或許她心情受到影響，在長曲決賽失常跌倒，無緣獎牌。

2月22日她回國後首次對外發聲，感謝世界各國支持她的人，表示會「為大家而滑」，短時間就吸引廣大粉絲按讚，而相信在冬奧失利的她期待在世錦賽討回顏面，不過卻因祖國大舉入侵烏克蘭，失去了這個寶貴機會，若想看她繼續滑冰的人，可能要祈禱俄羅斯早日停戰了！