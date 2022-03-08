俄烏戰火持續，美國和歐盟考慮對俄石油制裁之際，西方列強與伊朗重啟核協議談判進入最後階段，參與談判的俄羅斯提出新要求，要求美國做書面保證，確保俄羅斯與伊朗貿易，卻被美國以「與制裁毫無關聯」的說法拒絕。專家認為，俄羅斯可能打算利用伊朗繞過西方制裁，一旦做出書面保證，未來對俄能源制裁效果將大幅減弱。

路透社報導，美國和歐盟討論禁止進口俄羅斯石油的新制裁，以及俄羅斯提出新要求，要求美國做出書面保證，不會因烏克蘭戰事，損害俄羅斯與伊朗貿易，為伊朗原油重返全球市場增添變數；雙重油市利空一出衝擊國際油價，昨日布蘭特原油一度漲近140美元、西德州原油也大幅飆漲，觸及130美元高位。

針對此事，美國國務卿布林肯表示，「西方對俄羅斯採取的制裁，以及與伊朗達成核協議毫無關聯」，等於拒絕俄羅斯要求；此外，布林肯周日（6日）稱，美國和歐盟正研討禁止俄羅斯原油進口的可能性，擬進一步制裁俄羅斯。

能源研究機構Energy Aspects聯合創辦人沈恩（Amrita Sen）表示，「伊朗的核談判是油市唯一真正利空因素，若協議生效日期被推遲，全球庫存將銳減，尤其在如果俄羅斯原油被排除國際市場外的背景下，可能將更嚴重。」

政治風險分析公司歐亞集團（Eurasia Group）分析師羅姆（Henry Rome）指出，雖然達成協議的機率有高達約70%，但俄羅斯提出的新要求仍可能讓談判破局，「俄羅斯可能打算利用伊朗躲過西方制裁，一旦書面保證成立，答應俄羅斯的要求，西方未來對俄的能源制裁效果將大打折扣」。

有消息傳出，如果西方未來制裁俄羅斯能源產業，油市必然大受影響，為彌補制裁後的能源缺口，美國高官與委內瑞拉官員進行會談，討論放寬對委內瑞拉制裁的可能，而委內瑞拉也可能因制裁鬆綁增加原油出口。