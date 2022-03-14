央行副總裁嚴宗大今赴立法院出席經濟委員會「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」備詢。央行報告指出指出，假設其他條件不變之下，今年布蘭特油價由主要機構2月預測之每桶83美元漲至110美元，央行估計可能會使今年國內通膨率增加0.5~0.7個百分點。台灣與俄國經貿關係並不緊密，加以對俄烏曝險部位不大，俄烏衝突對台灣經濟影響溫和，金融業曝險尚在可控制範圍，而其帶來的通膨壓力則較大。

嚴宗大今表示，央行本周四理事會，一定會討論利率，至於是否升息，待理事會討論後決定。

央行評估此次俄烏衝突對台影響：

1.台灣對俄國貿易金額不大，近3年雙邊貿易總額平均為49.4億美元，僅占台灣總貿易額的0.72%。其中，台灣自俄羅斯進口以礦產品與基本金屬及其製品為主，但因採購來源多元，若俄羅斯遭國際制裁而被禁止輸出相關產品，對台灣影響也將相對有限。

2.俄烏兩國之天然資源，如鎳、氖等金屬及氣體，為電動車、不銹鋼與半導體產業之重要原料。俄烏軍事衝突後，一度引發市場對相關產業供應鏈的擔憂，惟俄烏均不是台灣上述原料主要進口國，且台灣相關原料庫存充足與供應來源多元，預期短期供應鏈所受影響小。

3.俄烏軍事衝突發生後，少數國際機構下修台灣本年經濟成長率預測值，惟幅度相對溫和。

4.若後續軍事衝突持續加劇，與各國對俄國制裁範圍擴大，恐影響全球消費及投資信心，抑制全球景氣復甦力道，將可能透過貿易與供應鏈間接影響台灣。

5.俄烏軍事衝突對金融直接衝擊應屬可控，惟仍須關注外溢效應。據金管會統計，台灣金融業對俄烏曝險部位為新台幣2712.05億元，其中，截至本年1月底，國銀對俄羅斯曝險為51.02億元，約占總資產的0.0086％；對烏克蘭曝險為0.03億元。截至本年1月底，保險業對俄羅斯曝險為1,382億元，約占保險業資金的0.46％；烏克蘭部分則無投資。截至本年2月底，投信基金持有俄羅斯及烏克蘭曝險部位分別為269億元及32億元。截至本年1月底，境外基金持有俄羅斯及烏克蘭曝險部位分別為317億元及121億元，占全體投信基金規模(4.9兆元)及國人持有整體境外基金總金額(3.9兆元)比重皆未達1%。