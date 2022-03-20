美中元首視訊通話結束次日，大陸外交部長王毅對外宣稱，習近平提出了解決烏克蘭危機的「中國方案」。近幾年來，「中國方案」一直是大陸外交和外宣的高頻詞，但主要停留在宏觀、抽象的論述，並非解決國際敏感問題的具體安排。俄羅斯攻打烏克蘭之後，歐盟乃至美國都對北京在其中發揮作用予以一定期待，或許此時是檢驗「中國方案」成色的最佳時機。

根據王毅的表述，所謂俄烏衝突的「中國方案」包括兩點：第一是停火促談、防止人道危機，第二是建構平衡、有效、可持續的歐洲安全架構。這兩點最多稱為「方向」而不是「方案」，談得再多也只是作文比賽而已，很難真正解決政治僵局。當然，北京考量中俄關係的重要性，在俄烏戰爭上持較模糊的 態度可以理解。但大陸不可能一直模糊下去，國際社會也不願看到大陸繼續打模糊仗。北京不應只願做「牽線者」，還應拿出照顧到各方需求、又能體現大陸外交價值理念的具體行動辦法。

事實上，中方並不缺少成熟的辦法或經驗，如在斡旋朝鮮半島問題上提出「雙暫停」與「雙軌並進」設想，再如以「穿梭外交」方式化解中亞地區的地緣緊張。而且，以此次北京在烏克蘭危機中的表態來看，已給自己預留了充分的迴旋空間。首先，大陸始終承認烏克蘭主權和政府的正當性，不認同俄方宣布烏東兩地獨立的主張。其次，大陸對俄的支持理解主要集中在外交場合和反西方制裁部分，在最敏感的軍事物資援助上並未動手。

依照習近平對調停俄烏的「中國方案」大方向，將來很大可能會借鑑在北韓問題上的「雙暫停、雙軌並進」思路，一方面，呼籲西方暫停對俄制裁的同時，俄國也暫停對烏克蘭發動新的軍事攻擊，以此作為全面和談對話的政治基礎；另一方面，開闢處理「俄烏矛盾」與「俄西矛盾」兩條對話軌道，前者主要處理烏東地區政治地位問題，後者著眼於為降低俄國與西方（北約）的安全困境提供穩定的制度性架構。

如此一來，從短期看，俄、烏都可從被制裁和被入侵的困境走出來，兩國人民也都可避免遭遇更嚴重的生存危機；從長期看，俄國長期的安全焦慮有望得到緩解，西方尤其是歐洲也可找到戰略緩衝區。其中一個看點便是，北京是否會以「一國兩制」建議俄、烏處理烏東政治地位問題。習近平曾表示「一國兩制是中國為國際社會解決類似問題提供的一個新思路新方案」，這句話放在烏東政治問題的歷史背景下同樣適合。

如果烏克蘭成為歐盟成員國、和北約達成永不加入的協定，同時烏克蘭內部實行「一國兩制」，烏東地區高度自治、保留親俄政治和社會文化，不具有主權和外交權，但享有歐盟成員權利義務的豁免權，這不僅是讓俄烏滿意、讓歐洲眼前一亮，也令美國無話可說的「中國方案」，還可一掃2019年香港反送中風波的陰霾，令北京的「一國兩制」國際影響力扳回一城。

（作者為智庫研究員）