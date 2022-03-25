我有信心贏他！最新民調、聲量皆勝黃偉哲 謝龍介獨家專訪曝心聲

獲得國民黨提名競選台南市長的謝龍介，今（25）日接受《中時新聞網》獨家專訪時承諾，不參選連任，只做4年，當選就開始做事、解決市民委屈。

謝龍介表示，他跟年輕人的互動就是「真」，台南市30年沒有政黨輪替，換人做看看，做不好就換下來，否則「做不好他也很見笑」。他說，「我們是用真誠和選民承諾與交換意見」，台南市的確可以換人做做看，拚一下，不滿意再換。

至於網路聲量是黃偉哲12倍，謝龍介認為，這不代表是台南市，況且民進黨擅長使用國家資源，他早就領教過了，現在剛開始而已，後面還有8個多月。謝龍介稱，會把網路上支持聲量擴大，讓大家理解到，城市可以更幸福、更活潑。

謝龍介強調，他們的團隊有老師學者，還有政務官，都願意提供意見。台南束諸高閣的研究案太多了，如何讓城市煥然一新，會讓專家學者提出擘劃統合，「我們有承擔有魄力」，相信專業。但現在的市政府沒有承擔、沒有魄力、沒有決斷力，什麼事情都研究一下。

謝龍介也在專訪中承諾不參選連任，只做4年，當選就開始做事、解決市民委屈。