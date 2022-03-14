俄烏開戰持續影響全球經濟，上周美國勞工部公布2月消費者物價指數，年增率達7.9%，續刷新40年來新高，顯示通膨壓力仍高，市場認為，聯準會本周召開貨幣政策會議時，有極高機率宣布升息。此外，有專家點出，考慮到目前的國際情勢，聯準會在處理升息的議題上會更加謹慎，但美國經濟也因此避免衰退，反觀歐洲地區會有衰退危機。

綜合外媒報導，有新興市場教父稱號的傳奇投資人Mark Mobius認為，考慮到目前俄烏衝突越演越烈，聯準會將以謹慎的步伐升息，因此在此狀況下，美國經濟並不會陷入衰退的情況。

Mark Mobius補充說道，「這對債券市場的參與者來說是一個好消息，就目前的情勢來看，聯準會一定會升息，但不會像當初評估的那樣激進。」

即使美國2月消費者物價指數，年增率7.9%，持續刷新40年來最高紀錄，但Mark Mobius認為，美國不會陷入衰退，「一般來說，市場已經納入升息的衝擊，對美國來說不是大問題，且軍用品的生產有潛在成長，將幫助經濟維持成長。」反觀歐洲的經濟可能會面臨衰退危機。

Mark Mobius不認為拉高現金比例是一個好方法，「現在是選股的時候，看看那些公司的股票能夠妥善處理這些波動，股票一定是關鍵，並不是固定收入。」