金管會公布保險業匯兌損益最新統計，受惠台幣貶值，壽險業2022年1月淨匯損降至32億元、創近32月低點，帶動稅前獲利達651億元、年增達38億元或6.2％。不過，淨值受資本市場動盪影響而降至2.42兆元、月減達2996億元，幅度為近22月最高。

金管會統計，新台幣匯率1月貶值0.5％，使壽險業出現545億元匯兌收益，即便在扣除避險工具虧損391億元及換匯成本80億元後仍實現獲利，加計提列外匯準備金106億元預備後，合計淨匯損僅32億元，創2019年5月以來近32月低點。

在匯兌成本下降及部分業者積極實現投資利得挹注下，壽險業1月稅前獲利達651億元、年增38億元或6.2％，產險業稅前獲利39億元、年增達18億元或85.7％。合計保險業1月稅前獲利690億元、年增56億元或8.8％。

不過，由於全球資本市場動盪加劇，壽險業截至1月底淨值2.42兆元，月減達2996億元或11.01％、年減177億元或0.7％。產險業淨值1571億元，雖月減37億元或2.3％，年增128億元或8.9％。合計保險業淨值2.57兆元，月減10.52％、年減0.2％。

保險局副局長張玉煇指出，美國聯準會升息態度轉鷹，使1月資本市場出現亂流、債券殖利率反彈，使壽險業1月帳列其他綜合損益達負3550億元，較去年同期負1346億元增加2204億元，因投資部位評價利益減損增加而導致淨值下滑。