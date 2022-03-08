華南金控2月合併稅前淨利為11.76億元、合併稅後淨利為10.13億元；累計今年前2月的合併稅前淨利27.81億元、合併稅後淨利為21.71億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.16元，每股淨值為15.10元。

子公司華南銀行2月合併稅前淨利為10.03億元、合併稅後淨利為8.67億元；累計今年前2月的合併稅前淨利25.55億元、合併稅後淨利為20.15億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.22元，每股淨值為23.05元。

臺灣企銀2月自結稅前淨利 7.92億元
彰化銀行 2月份合併稅前盈餘8.57億元
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