華南金2月稅後淨利 10.13億元 20:562022/03/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控2月合併稅前淨利為11.76億元、合併稅後淨利為10.13億元；累計今年前2月的合併稅前淨利27.81億元、合併稅後淨利為21.71億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.16元，每股淨值為15.10元。 子公司華南銀行2月合併稅前淨利為10.03億元、合併稅後淨利為8.67億元；累計今年前2月的合併稅前淨利25.55億元、合併稅後淨利為20.15億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.22元，每股淨值為23.05元。 臺灣企銀2月自結稅前淨利 7.92億元 彰化銀行 2月份合併稅前盈餘8.57億元 #華南金 #合併稅前淨利 #合併稅後淨利 #累計今年前 #每股稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜新2021年稅後淨利3.11億元 每股稅後盈餘5.06元 16:032022/03/08 財經 豐興前二月合併稅前淨利為6.51億元、年增43.39％ 18:592022/03/04 財經 第一金2021年獲利197.39億 創新高 18:222022/03/02 財經 南紡2021年稅後淨利創十年高 每股賺1.77元 19:252022/03/08 財經 《金融股》京城銀2月獲利回升 機動調整部位抗逆風 08:182022/03/03 財經 去年小虧、今年業外進補 宏亞擬發現金股利0.5元 04:102022/02/24 證券．權證 第一金2月稅後淨利15.22億元 前2月EPS為0.23元 16:422022/03/08 財經 工作天數減少 富采2月營收觸一年低點 15:292022/03/04 財經 中信金2月獲利衝逾57億元 原因曝光 22:522022/03/07 財經 新產品加入、三廠新產能全數開出... 泰鼎 2022年拚賺一股本 04:102022/03/01 證券．權證 聯強配發現金股利5元 殖利率約7.14％ 17:542022/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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