華南金控於今日召開法人說明會，公布2021年度營運績效。由於華南銀行利息收入與財富管理手收動能佳，以及華南永昌證券獲利大幅躍進，推升金控2021年度稅後淨利達172.04億元，創成立以來新高點，年增98.8％，每股稅後盈餘(EPS) 1.30元，外界預測，今年股利有機會重回逾1元。

華南銀行獲利貢獻近8成，華南永昌證券及華南產險獲利貢獻占比提高至19％，同創歷年新高。華南金控2021年12月底總資產達3兆4613億元，年增11.6％，淨值達2006億元，皆穩健成長且再締新猷。2022年將順應市場狀況，掌握升息循環趨勢及疫後商機，豐厚收益及獲利。

集團核心獲利子公司華南銀行2021年度自結稅後淨利145.84億元，年增17.0％，主要是放款量能增加推升利息淨收益；整體淨手收在財富管理強勁業務動能帶領下，年增15.4％，核心業務動能並進，海外獲利占比提升至36％。

華南永昌證券2021年度自結稅後淨利25.25億元，創歷年來新高，EPS 3.86元，經紀業務市占率3.26％與融資餘額市占率4.45％，皆較上年度提升。華南產險稅後淨利9.00億元，寫下歷史新頁，年增率86.7％，EPS 4.50元。

展望2022年，華南金表示，台灣及全球各國已傾向與疫情共處，加上疫苗接種覆蓋率持續提高，邊境解封之日漸露曙光，全球經濟朝成長復甦格局，惟主要國家寬鬆政策逐步退場以及2021年形成的高基期，預期2022年成長力道將放緩。

除此之外，高通膨如何緩解、美國縮表升息的速度與力道、全球地緣政治衝擊、供應鏈瓶頸與原物料等供需失衡情形、中國經濟增長放緩影響全球經濟復甦，以及減碳節能趨勢等，都將值得持續關注。