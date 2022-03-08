台新金控公布2月自結稅後淨利10.7億元，前二個月累計稅後淨利13.5億元，每股稅後淨利（EPS）0.09元。

台新金控表示，各子公司表現方面，台新銀行2月稅後淨利8億元，累積稅後淨利為22.1億元，由於投資收益受金融市場波動影響，獲利較去年同期衰退6％。資產品質仍維持穩健，截至1月底逾放比為0.14％，備抵呆帳覆蓋率為938.08％。

台新證券2月稅後淨利0.7億元，較上月成長，主要是公司營業證券操作績效提升，營業證券處分及評價利益數增加。累計前2個月稅後淨利0.8億元，因大盤成交量較去年減少，且國際情勢變動致大盤下跌，使得經紀業務成交量、營業證券處分及評價利益數皆較去年下滑。

台新人壽2月稅後淨利2.1億元，因投資績效穩健增長，及當月受新台幣貶值影響，致兌換利益增加。累計稅後淨利13億元，主要是投資資產配置調整，整體獲利表現優於同期。