工紙大廠榮成(1909)2021年第四季營運雖旺季不旺，歸屬母公司稅後淨利4.48億元、每股盈餘（EPS）0.35元，為近5季低點，不過在中國大陸市場恢復合理競爭環境下，全年歸屬母公司稅後淨利跳增至23.52億元、改寫歷史第三高，每股盈餘1.84元、亦創近4年高點。

榮成董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.2元，創近4年高點、歷史第三高，盈餘配發率約65.22％。以11日收盤價20.6元計算，現金殖利率達約5.83％。公司將於6月8日召開股東常會。

榮成2021年第四季合併營收156.82億元，季減0.11％、年增達21.2％，改寫歷史次高，惟毛利率14.53％、營益率5.53％雙創近1年半低點。加上業外虧損小增，使歸屬母公司稅後淨利4.48億元，季減7.07％、年減12.27％，每股盈餘0.35元，雙創近5季低點。

不過，累計榮成2021年全年合併營收仍創566.08億元新高、年增達36.08％，毛利率16.43％、營益率7.34％雙創近4年高點。歸屬母公司稅後淨利23.52億元、年增達近1.49倍，改寫歷史第三高，每股盈餘1.84元亦登近4年高點。

榮成受塞港缺櫃、中國大陸能耗雙控等因素干擾出口等因素影響，去年第四季旺季需求不如預期，工紙漲勢提前降溫、能源成本顯著墊高造成整體營運下滑。不過，在「禁廢令」全年徹底落實、取得相同競爭優勢，及疫情推升工紙紙箱需求下，全年營運動能仍顯著復甦。

榮成2022年前2月自結合併營收81.07億元，雖年增2.65％、續創同期新高，但營業利益1.13億元，年減達84.12％、創近8年同期低點，營益率僅1.4％、低於去年同期9.08％，使歸屬母公司稅前虧損0.31億元、每股虧損0.02元，較去年同期轉虧、為近7年同期低點。

榮成今年前2月營運轉虧，除了需求步入淡季外，亦受工作天數較少、中國大陸廠部分紙機進行歲修影響，造成經濟規模不足。展望後市，隨著春節後復工帶動工紙需求回升，近期中國大陸工紙價格已見觸底回升跡象，預期營運可望逐步回溫。