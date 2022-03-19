台大今(19)日舉行校務會議，校方公布2019年到2021年3年之內，不包含永齡基金會捐款，學校獲得的大、小額年均捐款為新台幣5.36億元，較2018年成長155％，其中多來自校友捐贈，並且國內校友捐款最多。

台大財務長廖珮真今日在會間報告，扣除永齡基金會捐款項目，在台大校長管中閔自2019年上任之後，到2021年3年間，大、小額捐款每年平均獲得新台幣5.36億元，比2018年成長155％。

廖珮真也提到，單筆捐款方面，款項達新台幣100萬元以上，被列為大額捐款，其中多來自校友企業或基金會、公司捐贈，這部分3年平均獲捐款項同樣成長，比2018年增加175％，小額捐款也成長105％。

至於台大清寒獎助學金永續基金捐款，廖珮真說，2019至2021的3年期間，捐款額累計已達新台幣1.6億元，每年約可孳息新台幣600萬元，未來可持續協助發放給需要幫助的學生。

廖珮真指出，台大也設有希望出航獎學金，即便近年受疫情影響，學生多無法順利出國交換，不過2021年再獲新台幣462萬捐款，募款持續穩定。

而就2021年實物捐款百萬以上者，廖珮真說明，包括玉山銀行，捐贈保健中心1輛一般型救護車；聯發科，捐贈新學館二樓產學回饋空間以及三樓室內裝修；好心肝基金會，捐贈健檢服務900名等。

在捐款來源方面，根據校方分析，小額捐款來源多為國內校友、美國校友以及美國以外海外校友，其中仍以國內校友捐款最多。