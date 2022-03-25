玉山銀行為強化海外布局建構完善的金融服務網路，提升海外業務成長動能，向金管會申請設立日本九州福岡分行，此案獲金管會核准向日本主管機關申設，成為2022年國銀申設海外分行首例，若順利設立開業，將成為玉山銀在日本的第2家分行。

銀行局副局長林志吉表示，玉山銀在日本已設有東京分行，考量日本政經環境穩定、與台灣雙邊貿易及相互投資等往來密切，規畫在日本九州設立福岡分行，以強化海外布局，建構完善金融服務網路，提升海外業務成長動能。

玉山銀目前已有柬埔寨及中國大陸2家子行，美國洛杉磯、香港、新加坡、越南同奈、澳洲雪梨、布里斯本、緬甸仰光、日本東京等8家分行及越南河內1家代表人辦事處。至於日本則有8家台資銀行設有1家子行及9家分行，後者8家位於東京、1家位於大阪。

據金管會統計，2021年國銀日本據點稅前淨利30.61億元，較前年7.67億元跳增達2.99倍。林志吉表示，主因前年新冠肺炎疫情爆發，當年提存備抵呆帳金額較多、比較基期較低。雖受疫情影響，仍低於2018年的51.89億元及2019年的59.12億元，但已見明顯回溫。

至於外銀來台方面，林志吉表示，2020年迄今共有印尼人民銀行及韓商韓亞銀行2家外銀來台申設分行。前者2020年8月6日核准、去年11月30日開業，後者去年6月17日核准，原訂今年2月底開業，惟因韓國疫情嚴峻影響人員來台，已申請延至4月25日開業。