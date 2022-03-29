看好桃園高鐵青埔站及桃園航空城未來的發展前景，加上美商思科及微軟等大廠將進駐桃園，擁有106年歷史的三信商銀，新設的青埔分行，29日開幕，準備搶食企業及住家的存放款商機。三信繼青埔分行之後，該行4月19日也會在台中高鐵站所在地的烏日，設立分行，屆時該行分行總數達32家。至於長期發展分行家數，該行期許能上看50家。

與會的桃園市政府秘書長黃治峯表示，桃園青埔站附近的重大建設，包括桃園國際棒球場，即Lamigo主球場，是由桃園市政府興建；另也投資約41億元，興建會展中心，預定明年完成。

至於桃園的「亞洲．矽谷創新研發中心」，包括思科等公司未來都會進駐。而當地青塘園旁，還有桃園市立美術館，及兒童美術館新建工程，未來可帶動當地都市的發展。

黃治峯說，桃園青埔是航空城開發計畫的小縮影，土地面積三平方公里，計畫人口6萬人，航空城已發出拆遷補償費760億元，發包工程費580億元，航空城產專區第一期下月就招商，因為發放很多拆遷補償費，民眾領了錢，就會到銀行存錢。

之後，大家到桃園工作，買房子，就會來銀行貸款，不只青埔地區，以後進駐總面積約4,600公頃航空城的業者，都是三信可爭取的客戶。

三信商銀董事長廖松岳透露，該行去年成立個金及企金事業處，因為土地與建築融資，政府籲請金融機構要節制或控管，因此，該行若不大力發展個金及企金業務，銀行利息收入就會降低。

三信總經理蕭志昇指出，該行預計至2023年企業放款金額占比，將由2021年度的三成、總金額約360億元，再提高至四成，總金額近500億元。

尤其，三信今年手續費成長相當快，包括保險代理業務及承作國外債券，是今年著墨的業務主力，希望該行今年手續費收入，計劃由去年的1.6億元，可再成長至2億元以上。

蕭志昇強調，因該行管控良好，三信的利息支出一直再降低，2021年利息支出，比2020年再降低8,000萬元。不過，因受到央行最近宣布升息的影響，該行希望今年利息支出，能與去年持平。

蕭志昇透露，該行今年盈餘將超過十億元，比去年度9.05億元，可望呈現兩位數的成長。至於該行目前利差約1.88％以上，高於金融同業平均利差約1.25％～1.3％。