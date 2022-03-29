警方在邱男車上找到破壞剪、手套等犯案工具。（大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園航空城計畫如火如荼進行中，徵收區域內的住戶陸續搬遷，空屋增加引起宵小覬覦，盜賊鎖定該區下手行竊。大園警分局也持續加強巡邏，29日凌晨在已徵收的竹圍福元宮內，當場查獲偷剪電線的54歲邱姓竊嫌，警詢後將他依法送辦。

大園分局竹圍派出所警員林俊青、盧胤學，29日凌晨3點多行經國際路三段與漁港路口巡邏時，發現有輛自小客車正準備從已徵收的竹圍福元宮裡開出來，員警覺得相當可疑立即上前攔查，但邱姓男子辯稱只是剛好經過，正準備要回家，沒有從事不法行為。

不過員警見邱男神情慌張、行跡可疑，再查看他的車內竟發現4條電纜線，邱男隨即改口說是受徵收戶的委託來幫忙回收電線，但員警仔細檢查電纜線後，看見上面印有TPC台電公司的字樣，當場戳破他的謊言，邱男見事跡敗露於是坦承犯行，警方隨後也在其車上找到破壞剪、手套等犯案工具，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

大園警分局表示，航空城徵收範圍內的住戶陸續搬遷空屋增加，住戶遺留的民生用品、設備等，經常引起宵小的覬覦前來行竊，而由於徵收區內部分道路已斷電，以致路口監視器無法運作，警方為此也特別針對該區域加強巡邏，防堵治安死角，守護民眾財產安全。