高雄市議員李眉蓁（右）到場聲援楠梓區後勁勞宅自救會，她與警方溝通協調抗議過程。（林瑞益攝）

高雄市楠梓區後勁勞宅自救會31日下午到中油附近舉白布條抗議，要求居住正義。後勁勞宅自救會長徐嘉志要求中油正視勞宅居民的權益，早日與居民協商。高雄市議員陳麗娜、李眉蓁到場聲援，兩位都希望市府正視此問題，早日解決。中油對此表示，自救會的陳述有些並非事實，有持續與當地居民溝通。

徐嘉志與數十位民眾今天到左楠路舉白布條抗議，要求市府正視其居住權。徐嘉志表示，當初家人於1954向中油買了9坪大小的房子，租約屬於永久使用權的房子，當時買1.8萬元，房價比後勁地區的房屋貴兩倍。但中油因為土地是國家的，住戶只有地上物與使用權。

徐嘉志說，中油搬走後，中油覬覦這塊土地的龐大開發利益，把租約溯及既往至2018年，還把租金漲了120倍，且沒有任何租約，片面通知說要漲價。他批評中油用此惡劣手段要趕走居民，不顧居民死活，相當不可取。

陳麗娜表示，台積電到後勁地區設廠，首當其衝是當地居民，像是整治帶來的汙染與中油的勞宅問題，高市府應該一併解決。希望市長陳其邁引進產業、促進就業的同時，也能保障勞宅的生存權。

李眉蓁也指出，既然市府可以釋放優惠給台積電，為何不能釋放優惠給在地居民，或是請陳其邁與中央協調，解決民眾的居住問題。

中油煉製事業部資產組回應，徐嘉志的指控並不都是事實，中油有持續與當地的1157戶民眾溝通，調漲租金是基於成本考量，也有寄通知書給住戶，中油會持續與住戶溝通，不會冷處理。

這場抗議過程在楠梓警方的協調下，過程和平理性，沒要爆發衝突。