鈊象(3293)今天舉行法說會，董事長李柯柱表示，原本2021年營收預期是百億元，後來多出近13億元，比原本預期還要高出許多，毛利率雖然商用遊戲機占比提高到8％，但毛利率維持96％高水準，全年營收、獲利再創高。展望2022年，今年第二季休閒老虎機平台SlotTrip(幸運拉霸Go)逐漸受到市場青睞，美國第二授權平台及新的授權平台上線，但因為基期高、成長幅度要大是有點困難，目前預期今年營收及獲利穩定成長，要看新的平台陸續營運後表現。

鈊象2021年營收112.86億元，年增34％，主要網路遊戲在團隊的努力下，六大APP金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺及海外授權遊戲等業績持續成長，這幾款遊戲營收年增32％。商用遊戲機在新冠肺炎疫情趨緩下，大陸及美國市場出貨需求逐漸回升，營收年增58％，營收占比由2021年的6％提高到8％。2021年合併稅後淨利47.35億元，年增39％，每股盈餘67.21元。

此外，2021年第四季營收較上季減少1％，主要網路遊戲營收減少0.74億元，減幅3％，商用遊戲機因大陸疫情趨緩，市場需求逐漸回溫，營收季增0.46億元，增幅23％。

展望2022年，鈊象將持續在各遊戲平台上架新遊戲、強化品牌印象及舉辦各種活動競賽，提高玩家遊戲樂趣。未來成長動能部份，新推出的休閒老虎機平台SlotTrip(幸運拉霸Go)已逐漸受到市場青睞，4月初將推出美國第二授權平台，另外，第二季會有新的授權遊戲平台上線，鈊象將持續投入休閒娛樂平台開發，並運用IGS智能營運平台，提高各遊戲平台效益。

商用遊戲機部分，主要市場仍以大陸及美國為主，除延續去年度重磅產品帶來的效益外，預計今年第二季將有兩款新機種推出，若疫情能有效控制，業績可望在下半年逐漸發酵，預期今年營收會有不錯的表現。