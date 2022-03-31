九豪（6127）日前公布財報，2021年獲利5,100萬元，順利終結連三年虧損，每股稅後純益0.47元，在產品結構改善、部分產品調價之下，三率三升，其中毛利率年增7.1個百分點，達31.2％，創下最近十四年以來新高紀錄。

九豪董事會已決議不派發股利，並於6月23日舉行股東常會。

九豪雖是全球第二大晶片電阻陶瓷基板廠，排名僅次於陸資廠潮州三環，但是去年積極耕耘車用領域，非電阻營收比重已達40％以上，加上因應成本上升的調價動作，激勵九豪2021年順利轉虧為盈，據九豪公布的財報顯示，2021年順利終結連虧三年窘境，步入轉虧為盈階段，全年獲利5,100萬元，每股稅後純益0.47元，較前一年度每股淨損0.95元明顯好轉。

就三率來看，毛利率、營益率、稅後淨利率分別達31.2％、9.6％、4.92％，與前一年度相比三率三升，其中毛利率增7.1個百分點，睽違十四年重返三字頭毛利率。

九豪預期，今年第一季因農曆年工作天數減少，營收相對低檔，但可望繳出年增成績單，度過第二季的最淡季之後，下半年可望重啟成長，昆山廠新產能開出，可望挹注公司業績。