中信金(2891)今（31）日舉行法人說明會，中信金預估今年央行將升息2.5碼，全年的GDP為4%，全年通膨率超過2%、約在2.4%。中信金財務長暨發言人邱雅玲表示，中信金估央行升息2.5碼，主要是考量匯率、房價和輸入性通膨。至於新台幣匯價，預估全年在27.5~28.8元間震盪，亦不排除會看到29元。

中國信託金控2021年累計稅前盈餘620.44億元，累計稅後盈餘為542.05億元，創下歷史新高，表現十分亮眼；稅後股東權益報酬率（ROE）為13.7%，稅後資產報酬率（ROA）為0.79%，每股稅後盈餘（EPS）為2.73元。中信金控董事會於今年3月25日決議將發放每股1.25元現金股利。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務長暨發言人邱雅玲共同主持。中信金控表示，旗下各子公司之營運及獲利表現亮眼，2021年全年稅後盈餘較去年成長26.5%，其中中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）合併稅後盈餘為297.96億元，台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）合併稅後盈餘為231.31億元。中國信託銀行2021年合併泰國LH Financial Group Public Company Limited（簡稱「LHFG金融集團」）後，中信金控的總資產規模突破新臺幣7兆元

中信銀行2021年存放業務動能穩健，其中法人放款、房貸及無擔消費貸款成長強勁，整體放款年成長達10.8%。另外，財富管理、法人金融及彩券業務手續費收入成長動能良好，帶動整體手續收入年成長9.2%，其中財富管理業務受益於投資市場熱絡，手續費年成長達17.7%。

保險業務方面，台灣人壽維持穩健、多元的產品與投資策略，獲利表現良好，2021年初年度保費收入較2020年成長達19%，業界排名第三；另受益於資本市場熱絡，投資收益亮眼，加上準備金負債成本及避險成本持續下降，台灣人壽全年稅後淨利較去年成長達39.9%。

中信金控首次參與評比即入選2022年「彭博性別平等指數（Bloomberg Gender Equality Index，簡稱「GEI」）」，將於今年股東會董事改選時，提名四位獨立董事，其中包含一名女性候選人，期望透過此舉持續強化董事會獨立性及落實性別平等價值。