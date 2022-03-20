新竹市2021年OHCA案件急救成果表現出色，完全康復率8.01％，全國第1。（陳育賢攝）

根據消防署統計資料，新竹市2021年OHCA（到院前心肺功能停止）案件急救成果表現出色，完全康復率8.01％，全國第1，此數據更近乎全國平均4.39％的2倍；救活率31.41％也高於全國平均值的26.41％。

市府表示，新竹市消防局去年緊急救護案件約1萬9000多件，送醫人數1萬5000多人，在消防局所有救護同仁、急救責任醫院及全體醫療指導醫師的指導與努力下，緊急救護救活率從2011年的18.57％提升至2021年31.41％；完全康復率則從0.4％提升至8.01％，位居全國縣市之冠。

市長林智堅表示，2017年起市府每年皆編列經費遴派3至4位優秀消防同仁參加為期近1年的訓練，以取得高級救護技術員證照，他上任後新竹市高級救護技術員人數更從2016年的16位，提升至今年已達33位，6年來成長率達106％，更佔外勤救護員總數的14％。

此外，竹市各分隊救護車上均配有自動心肺復甦機（LUCAS）及心臟電擊去顫器（AED）等急救設備，更配有4套12導程心電圖機，可即時判別胸悶病人是否為心肌梗塞，再加上日前獲贈10組「影像式喉頭鏡」等先進設備，都能讓市民能在最完善的救護資源下受到保護。

消防局長李世恭指出，緊急救護工作中有「生命之鍊」6個環節，從「盡早打119求救」、「盡早施做CPR」、「盡早給予去顫電擊」、「盡早高級心臟救命術」、「醫院端新停止後照護」到「康復後復原」，環節之間的時間越短，病患存活率越高。

119派遣員自2016年起執行DA-CPR（線上CPR指導），透過報案內容評估患者意識及呼吸是否異常，進而電話指導施救者給予病人CPR按壓。

如在公共場所更指導取用心臟去顫電擊器（AED），來為病人評估是否需要電擊，在民眾等候救護車到場前，把整個醫療急救啟動的時間往前，讓生命之鍊前3個環緊密相扣，爭取黃金救命時間。

消防局說明，如119派遣員受理報案時評估為特殊、危急或OHCA個案，第一時間即通報分隊出動第3位救護員隨車出勤，並以EMT-P（高級救護技術員）為優先，能及早給予病患施行高級心臟救命術，提升現場急救處置量能。

每年定期召開的醫療指導醫師會議，更能加強消防局在到院前的緊急救護作為，與到院後各責任醫院醫療處置間的緊密配合，讓病患獲得最好的服務。

消防局救護總教官陳俊憲說，同仁執行救護工作很努力，這麼亮眼的成績未來需要更多的付出才能再突破，他也會帶領同仁持續朝更好成績努力，讓新竹市救護品質更進步。