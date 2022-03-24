AI人工智慧的應用在生活中愈來愈普遍，目前也大量運用在醫療方面，高雄智慧城市展今(24)日在高雄展覽館舉行開幕儀式，其中智慧醫療區有許多醫療新科技，像是透過手錶、機器人照顧老人家，利用VR來衛教、做失智的快篩和復建，展示及活動內容相當有看頭。

這次的展覽高雄長庚特別規劃了三大主題：「U-Dr.遠距醫療系統」、「U-ADC電子藥櫃及智慧調劑檯」及「微生物檢驗智慧串聯」，長庚醫療財團法人在王瑞慧董事長的大力支持下，投入龐大經費在智慧醫療領域且成果豐碩，讓民眾親身體驗長庚精益求精投入智慧醫療帶來的貼心、便利和科技的就醫服務。

高雄長庚院長王植熙帶領團隊投入遠距醫療，2018年陳建仁副總統與衛福部陳時中部長共同見證高雄長庚與台東醫院成功分院橫跨218公里的「遠距醫療門診」啟用，並藉成功經驗推展到花蓮豐濱及玉里、屏東恆春、澎湖；透過長庚醫科公司研發的U-Dr.遠距醫療工作車及行動醫療箱，提供全時段、多專科的遠距會診服務，其中「五官鏡」的運用將醫療影像即時傳至本院診療，提高山地離島偏鄉地區民眾的診治先機，迄今開設逾1,000診次，服務近萬名病人。

高雄長庚的藥劑作業全面導入U-ADC電子藥櫃及智慧調劑檯，藥師可在上千項藥品中2秒鐘找到正確藥品完成調劑。自動化設備結合資訊化藥事管理作業系統，翻轉傳統藥事思維，為病人用藥安全把關，更營造藥師友善工作環境。

運用高科技細菌質譜鑑定儀器方面，與長庚醫科公司合作設計國際第一套智慧化微生物報告自動驗證系統，醫檢師可每月減少114小時工時，並幫助醫師快速正確使用抗生素，即時準確拯救病人。高雄的醫學中心這幾年積極研發智慧醫療數位轉型，面對多變的疫情、人口的老化，智慧醫療是未來的新趨勢。