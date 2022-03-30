勞動力發展署中彰投分署連年榮獲國家級訓練品質認證系統-TTQS金牌，在訓練品質及成效均獲肯定，今年將再強化五大重點工作，持續深化服務，這五項重點工作包含培育產業技術人力，開辦750個職業訓練班；成立銀髮人才資源中心，推動專責、專業、專屬的銀髮人才服務；推出「履歷快修站-24小時收件ONLINE」，助青年順利跨出求職第一步；強化雇主團體交流，掌握產業脈動；以及攜手社政，強化社會安全網等。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，為培育產業所需技術人力，今年台中訓練場將透過自辦方式分別開辦各近100個職前及在職訓練班次。

另採委外方式開辦逾150個職前訓練班次，「產業人才投資方案」今年上半年也將開辦超過400個在職進修課程，職前及在職訓練課程至少有750個班，相關課程民眾都可上「台灣就業通」網站查詢。

為利該分署的職訓師技術能力與業界接軌，除外派分署訓練師至業界受訓外，針對合作的培訓單位，也會透過辦理工作坊及研習座談會等方式，持續優化其教學職能及提升訓練品質。

今年將在銀髮族群及青年服務上再精進，包含今年即將成立的中彰投區「銀髮人才資源中心」，屆時將運用多元服務模式，擴大提供專業、專責及專屬的銀髮人才服務，落實中高齡者及高齡者就業促進法相關事項。

服務更多青年的線上服務方式，推出「履歷快修站-24小時收件ONLINE」，協助青年順利跨出求職第一步；青年職涯發展中心也會陸續推出「特色產業虛擬VR導覽」、線上講座、遠端面試競賽等服務，青年也可主動向該中心索取當月活動及服務訊息的「青年完勝報」電子報，就能即時掌握一手資訊。

林淑媛表示，將加強與轄區雇主團體資源連結，掌握產業脈動，並協助產業缺工問題，中彰投轄區有21個工業區，將透過與各工業區廠商協進會活動交流或共同舉辦雇主座談會等方式，蒐集業界對人才需求與培訓建議，並強化其對政府資源的認識與運用，有助於共同推動產業缺工服務專案。

偏鄉及弱勢的服務方面，分署將持續攜手社政，強化社會安全網，透由與轄區地方政府社會局(處)合作，連結中彰投轄區家庭(社會)福利服務中心，以建構一套屬於特定對象求職者整合性服務模式，提高服務可近性，目前有設立14個服務據點，推動定期定點的諮詢服務。