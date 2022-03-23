為避免境外移入個案佔用醫療量能，中央流行疫情指揮中心今天宣布，自明天起放寬落地採檢陽性輕症的分流年齡，凡18至59歲的落地陽性輕症病患，一律送至加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館隔離。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，最近一周我國機場落地採檢陽性個案數為320，與前一周相比約成長14％，為避免醫院病床被佔用過多，明起將放寬落地陽性且輕症病患的分流年齡，從原先的20至49歲放寬到18至59歲，分流比率約可增加至93.8％。

羅一鈞指出，指揮中心觀察到Omicron的特性，加上目前國際疫情已屬於較後期，有許多確診的為舊案，因此輕症病患大多不需要醫療人員照顧，因此才決定擴大分流至加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館。

羅一鈞說，無論是加強版集中檢疫所或加強版防疫旅館，也都有配置醫療人員協助觀察病情，隨時要轉診都能快速應變，加上近期較多20歲以下年輕交換生來台確診，又50至60歲間的多為商務客，身體機能較強健，大多能夠自理維持生活機能。