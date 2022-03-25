中央流行疫情指揮中心表示，新北市新增一起防疫旅館群聚，原境外移入個案21797改判為本土；去年12月以來，國內累計16家防疫旅館群聚，共26例感染，其中24例境外移入個案改判本土。

案21797原為境外移入個案，為本國籍40多歲女性，3月7日自日本入境，入住新北某防疫旅館進行10天檢疫，期滿採檢驗出陽性，3月19日確診，Ct值僅16.5。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，由於Ct值低，回頭查到隔壁房有3名波蘭境外移入個案，於3月14至16日確診，經基因序列比對相符。

羅一鈞說明，目前該樓層旅客全數移置清空，該旅館50名員工第一次快篩均為陰性，第一線員工25人PCR採檢，24人陰性，1人安排中，其餘25人將再安排快篩；另針對3月11日至18日同樓層、上下房號已離館旅客共6人安排採檢及追蹤，尚無新增確診個案。

指揮中心統計，去年12月以來，國內累計16家防疫旅館群聚，包括台北7家、桃園3家、高雄3家、新北3家，共26例相關感染，其中24例由境外移入改判本土。