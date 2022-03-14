家樂福楊梅倉庫大火無人傷亡 業者：門市正常營業 09:592022/03/14 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市幼獅工業區今（14日）約上午8時許一處廠房發生大火。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（14日）清晨家樂福楊梅倉庫傳出火警，人員均已即時撤出並無傷亡，目前消防單位還在現場，起火原因尚待調查中，業者回應，今日全台家樂福仍正常營業不受影響。 永豐金租賃攜手電動共享汽機車業者 力推離島綠能交通 燁輝出貨量價揚 2021獲利大放異彩 #家樂福 #楊梅 #業者 #營業 #倉庫大火 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 租稅不給力 業者：營建成本飆 重建卻步 04:102022/03/12 財經焦點 向光電業者索賄680萬 台西鄉長收押 04:102022/03/10 社會新聞 嘉市總圖用地 相中家樂福北門店 04:102022/03/11 地方新聞 農地工廠大限至桃園僅千餘家納管 04:102022/03/13 地方新聞 聲援烏克蘭 蘭花業者蝴蝶蘭上噴出烏國旗顏色 只送不賣 18:332022/03/13 生活 國軍戰車又撞斷電桿 楊梅227戶停電緊急搶修 14:442022/03/12 社會 1280定期票綁共享機車補助再擴大 可同時加購3家業者、最低59元就享優惠 15:242022/03/10 生活 積極偵破電纜失竊案 台電苗栗營業處感謝苗栗警方 14:452022/03/10 社會 甲骨文 大啖雲端業務成果 04:102022/03/12 全球財經 《觀光股》亞洲藏壽司上季營運衝高 去年每股賺0.49元 10:482022/03/11 財經 美擬聯手G7歐盟 取消俄最惠國待遇 04:102022/03/12 國際大事 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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