高雄市社會局創立培力身障朋友擔任友善環境訪視員，實地走訪法規未規定的中小型店家。訪視員方怡靜說，訪視心得甘苦皆有，有的店家以為她是來找麻煩的，但也有店家樂意配合，這些正面的回饋是支持她繼續擔任訪視員的動力。

方怡靜表示，她已擔任友善訪視員5年，剛開始訪視店家時常吃閉門羹，常被誤認為是找麻煩、詐騙集團，但有些店家卻相當感謝訪員提供的建議，願意讓營業空間更舒適，也吸引到更廣泛客群。

也有店家說，有了友善環境的觀念及經驗後，未來規畫分店會將無障礙環境列為優先考量。目前已有餐廳小吃店及咖啡飲料店129家、3C賣場、藥局與商店95家，及24家診所，計248家獲認證。

高雄市社會局指出，自2014年起，運用公益彩券盈餘基金，委託身心障礙團體推辦「身心障礙友善營業場所推廣輔導計畫」，希望藉由已完成12小時無障礙專業培訓課程的身障者，使用輪椅實際現場走動，並鼓勵、輔導店家促成無障礙環境及友善服務措施改善。

相關建築法規明定90坪以上餐廳應設無障礙設施設備，則由工務局把關，社會局期待共同營造更多友善環境。社會局長謝琍琍表示，不論是長者、孕婦、身障朋友、孩童，或推著嬰兒車、輪椅使用者等，友善環境適用族群人口增加，也讓店家逐漸重視。

另考量診所是身障朋友社區健康的第一道守護者，目前也力邀社區診所加入。