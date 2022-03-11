行政院主計處公布2月份消費者物價指數，其中外食費大漲4.8%，在萬物齊漲的年代，讓外食族直呼吃不消，不過知名八點檔男星陳冠霖，在臉書曬出便當菜色，表示在內湖吃一頓午餐加飲料，居然只要55元，讓不少網友直呼店家太佛心了。

陳冠霖表示拍戲中間空檔，到公司二樓餐廳買飯，沒想到只要30元，加上一杯飲料25元，一餐只要銅板價55元就能飽餐一頓，讓他表示在萬物齊漲的年代，老闆根本佛心來著，從曬出的菜色照片，可以看出來是麻婆豆腐飯，但通常一般店家甚至超商，販售價格至少要60元起跳，可見他撿了一個大便宜，也立刻引起討論。

陳冠霖這篇PO文不到一天就有7千多人按讚，也吸引大批網友熱烈留言：「北部這樣的價格超佛心」、「是你才有這價錢吧！真的好便宜喔」、「感覺蠻好吃的！有時候平價美食，比山珍海味好吃多了」、「之前去市政府工作，還有遇過50吃到飽，連一些阿公阿嬤都去吃，還蠻划算的」、「這樣不到100元就解決了1餐，真的好划算喔」、「台北居然有此價格，CP值太高了吧」。

陳冠霖演出的本土劇《一家團圓》首播收視開紅盤，一登場就上演精彩追車戲碼，讓觀眾大讚帥氣十足，但他透露拍這場戲時，不慎被滅火用的木屑傷了眼睛，至今木屑還留在眼睛裡，讓許多粉絲聽了直呼不捨。