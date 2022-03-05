吳婉君在全新三立八點台劇《一家團圓》中，飾演有錢就是任性的刁蠻小公主，她在劇中認定陳冠霖是她夢寐以求的男人，有「只要我想要的就一定要得到」的偏執愛情觀，吳婉君笑說這個角色是她本人最不喜歡的那種人，但演起來蠻刺激、過癮的。

吳婉君劇中為了陳冠霖對上李燕，處處找她麻煩，是名符其實的死對頭，甚至揮巴掌打情敵，蠻橫個性連自己都受不了，笑說：「演員就是要扮誰像誰，所以從姐妹變情敵在角色上有變化也是很正常的事。但說真的，吵架要動手一開始真的不容易，因為真的不會想跟對方吵架啊！所以要更費力、更專注在演出，每次吵完我們倆都虛脫了。」

她表示不擔心被鐵粉罵，認為被罵也很合理，畢竟這個角色是破壞者，甚至認為觀眾們會入戲是件好事，只要不失控來找她麻煩就好，對於角色有情感，不管喜歡或是討厭都是好事，因為這表示角色有成功走進觀眾心裡。最後還開玩笑說：「而且誰規定被罵不能罵回去，我可是刁蠻任性小公主欸！」