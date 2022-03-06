霍正奇回歸與陳美鳳再演對手戲。（民視提供）

陳美鳳、洪都拉斯劇中追趕跑。（民視提供）

陳美鳳、霍正奇、洪都拉斯日前拍攝民視八點檔《黃金歲月》外景，大批人馬在路上「追趕跑跳」吸引民眾目光，這也是霍正奇暌違近8個月再度回歸劇組，並身穿粉色西裝帥氣登場。霍正奇表示好開心終於回來了。至於角色是不是美娟（陳美鳳飾）的前夫，他神秘表示：「這一次角色超驚奇！」連他都沒有想到劇情會這樣發展。

霍正奇帥氣回歸，洪都拉斯坦言很怕，「因為情敵回來了！」不過他飾演的達哥這段時間為了陳美鳳一家人盡心盡力，也獲得許多觀眾支持。他劇中為替女兒采苓（葉家妤飾）治病，還去找靈修大師雙修祈禱，這一場是洪都拉斯跟陳美鳳要去練瑜伽，在街頭被找碴而驚見霍正奇。這場戲也讓洪都拉斯直呼「錢太難賺」，因為在街頭上演「你追我跑」，累到氣喘吁吁，他笑說自己從進入《黃金歲月》就被編劇以為是28少年一樣，有武打戲還有追趕飆車的大場面，這次拍攝結束也讓他許願：「我一定要把體力練好！」

面對舊愛新歡同現身，陳美鳳表示，洪都拉斯跟霍正奇聚在一起就是歡笑聲不斷，她不是動作戲拍到腳酸，是被逗笑到肚子痛。至於舊愛霍正奇出現後劇情會怎麼安排，陳美鳳只預告「接下來的劇情超級好看」，連她自己都忍不住敲碗編劇：「想趕快看接下來的劇本！」