林慧萍、陳美鳳、洪榮宏、李翊君、黃妃、龍千玉、張秀卿等人將分別在4月30日、5月1日於高雄流行音樂中心舉辦「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會。蔡小虎、王彩樺、邵大倫22日出席記者會，心情期待；王彩樺昨自爆18歲時在秀場演出，時常穿著性感比基尼，大秀好身材，但在某次謝幕時，竟發生被資深前輩大哥吃豆腐，從背後偷親，讓她委屈不敢言，只能回家崩潰大哭，好友也送上安慰。

王彩樺很感謝以前在秀場深受前輩林慧萍、陳美鳳的照顧，至於當年曾目擊張菲追求林慧萍的過程？她尷尬笑說：「我們晚輩不會干預前輩，哥哥、姊姊開心就好，我們都是睜一隻眼閉一隻眼。」蔡小虎則憶起當年在高雄藍寶石大歌廳演出，深受許多粉絲喜愛，還曾開玩笑批評主持人豬哥亮唱歌難聽，豬哥亮笑回：「你足厲害。」

林慧萍將是時隔5年再度公開演唱，愉快說很開心能收到主辦單位的邀請參與演出，坦言一想到「藍寶石」，就會讓她記起當時只要接了秀，而且不是在台北，就得在外住ㄧ個禮拜，「那個禮拜沒有其他事，就是為了表演而活。」曾數度去過藍寶石演出，每次同檔有不同的藝人，她笑說：「其實有很多小故事我都記得，但那是屬於我的回憶，也不ㄧ定能跟別人分享，尤其有些很八卦，但都是我很美好的回憶。」「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會4月30日邀來林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫、張秀卿演出5月1日則是陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫、張秀卿，門票將在27日中午12點在ibon售票系統開賣。