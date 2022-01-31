龍千玉開春推出新專輯《九月玫瑰》，在除夕圍爐當天，開心與家人歡聚大啖12道菜，全出自阿嬤傳承美味，龍千玉笑說：「我們家除夕餐桌的料理都是阿嬤傳下來的美味，12道美食，象徵幸福滿滿。」

除了傳承美食外，龍千玉更無私的分享阿嬤的招財祕笈，銅板放置家中每個角落，除夕餐桌的火鍋四周更鋪滿50元銅板，象徵著家中金碧輝煌，財氣旺盛，而今年因為疫情，尾牙與春酒等演出被取消近10場，龍千玉仍開心的發出50個紅包，龍千玉謙稱：「祝福重於金錢啦。」

這回在春節推出新輯，除夕龍千玉則以美味滿滿的與家人圍爐迎金虎，龍千玉笑說我們家的年菜都是阿嬤世代傳承的，每年必定有12道料理，代表著圓滿，而必備的雞、魚與長年菜等料理，則分別有著起家、豐餘與長久的吉祥寓意，每年的除夕家裡都忙翻天，雖然大家累得人仰馬翻，但看到餐桌豐盛佳餚，感到非常的幸福滿足，龍千玉並說我們家在除夕也有守歲的傳統，只要我在台灣一定與弟弟江志豐、妹妹江志美除夕徹夜不眠的圍爐為父母親守歲，「這也是我們從小到大每年除夕最期待的。」

提到過年假期，龍千玉表示過年期間會避開人潮當宅女，選擇在家陪老媽追劇，而在基隆老家供奉虎爺的宮廟信義堂，每年必備的平安餐，今年也因為疫情再起，為避免群聚而取消，請信眾們見諒，龍千玉並說過年期間我會到信義堂參拜，如果有緣，大家還是會巧遇的。