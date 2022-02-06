中央疫情指揮中心公布今日確診病例，新北市有3例，都是居隔中陰轉陽個案，分別為桃園及北市確診者的接觸者。新北市衛生局表示，這3例早已匡列居家隔離，其中兩例為居隔期滿前採檢陽性，對社區沒有影響，也沒有公共場所足跡。

衛生局表示，案19245是10多歲女性，已接種兩劑疫苗，為桃園物流確診者案19029接觸者，1月31日除夕晚間與家人至桃園大溪區親友家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，4日居隔期間出現感冒症狀，經採檢PCR陽性、Ct值24，收治專責病房治療。居住地鶯歌區。

而案19259是名50多歲女性，未接種疫苗，為案18397母親，因兒子與北市房仲案18375聚餐接觸確診，1月23日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月5日居隔期滿前採檢，PCR陽性、Ct值28.48，轉收治專責病房治療。居住地蘆洲區。

另案19260是20多歲女性，已接種兩劑疫苗，與北市確診者案18521、案18589、案18611朋友聚會，1月24日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月5日居隔期滿前採檢，PCR陽性、Ct值29，轉收治專責病房治療。居住地新店區。