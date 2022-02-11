台中市衛生局也公布五姊妹家族遊台中確診者足跡，包括高鐵台中站、頂魚寮公園、大安濱海樂園等6處。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市衛生局也公布五姊妹家族遊台中確診者足跡，包括高鐵台中站、頂魚寮公園、大安濱海樂園等6處。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

高屏、新北五姊妹家族過年回娘家聚會群聚感染案，其中有10名成員到台中租車「走春」，台中市衛生局已接獲5名成員確診，目前匡列61人採檢，其中49人為陰性，有12人在外縣市持續採檢中。

中央流行疫情指揮中心10日公布國內暴增37例本土病例，當中出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚，疫調資料顯示，該家族群聚中已有5名確診者，分別住高雄、屏東、新北五姊妹，五姐妹及其子女過年回屏東娘家，其中有10人一起到台中、苗栗等地進行家族旅遊。

目前已知該家族已有5人確診，包括大姊的一對兒女（案19479、19480），還有三姊（案19440）、三姊一對兒女（案19468、19441）。台中市也公布確診者足跡，包括高鐵台中站、頂魚寮公園、大安濱海樂園等6處，其接觸者匡列採檢61人，其中49人PCR為陰性，另12人在外縣市持續採檢中。

由於確診5人中，有4人病毒量CT值介於14到18.4之間，都是高病毒量，台中市衛生局即日起至12日將在童綜合醫院（梧棲院區）急診旁親子公園、光田綜合醫院（大甲院區）救護組後側廣場、李綜合醫院（大甲院區）開設社區快篩站，台中市衛生局呼籲與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊的民眾可攜帶身分證、健保卡前往篩檢，另提醒篩檢民眾全程佩戴口罩、切勿搭乘大眾交通運輸工具。