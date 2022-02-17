「富邦天空樹」是日本建築大師伊東豊雄大作，規畫森林庭院以及結構工法加持，被視為收藏性與獨特性。（盧金足攝）

雖然台中市的政商重鎮近年來移往7期新市政中心，位在西區的草悟道坐翡翠般綠園道，市民廣場、科博舘，成為台中充滿悠閒生活感的地方，加上「PARK2草悟廣場」新開幕，增添區域生活的豐富性，在多項利多的加持下，為西區房價挹注補漲動能。

依最新實價登錄資料顯示，去年12月台中西區頂級豪宅「富邦天空樹」出現兩筆億級交易紀錄，成為2021年西區最高單價的成屋頂級豪宅。

住商不動產南屯店經理黃盟翔分析表示，富邦天空樹是日本建築大師伊東豊雄大作，規畫森林庭院以及結構工法加持，被視為收藏性與獨特性「百貨商場對購屋、換屋族具吸引力」，黄盟翔說，生活、商業增便利性與機能性，商圈的繁榮兼具保值或增值可能。

現在隨著台中市各地商場迅速發展，未來幾年內將會有多座商場落成，對於區域行情增添利多因素。

不動產業者觀察，區域預售實價登錄資料顯示，「忠泰老佛爺」、「勤美之森」兩大預售案中高樓層單價行情已站上6字頭，相比「由鉅大恆」、「富邦天空樹」獨特的產品規畫改寫的區域行情價格，西區未來增值性仍大有可期。

勤美一期開發案「勤美之森」即將進入收割期，草悟廊道漸現完整的輪廓，包括美術館、教堂、五星級國際飯店以及新型態空間的規畫示範，讓生活充滿文化藝術氣息，不只是宜居城市亮點，更深具觀光旅遊口碑。