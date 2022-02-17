今天確診最多的群聚為台北吃飯唱歌團，足跡遍佈高雄、台東、與雙北。疫情指揮官陳時中表示，由案19816房屋代銷公司員工而起的群聚，他曾在2月13日下午與房屋代銷協會聚會，有吃飯、也有去錢櫃唱歌，80多人吃飯，25人唱歌，目前因為唱歌而有新增8名感染者，目前累積9人確診。

陳時中表示，確診個案中，包含這兩天說明的台東有一名確診個案，案19926，就是因為參加吃飯唱歌聚會，新北市足跡調查中，因此將他匡列，並通知，他是一名旅行社帶團人員，準備到台東帶團，因為新北動作快，他也與台東衛生局聯繫，檢驗後確診，該團還未啟程。

另外一名案19931，也是協會成員之一，在高雄港工作，不過區域和原本高雄港群聚相關碼頭不同。

對於一夥80人先吃飯，後唱歌，目前累積有9人確診，哪個行為染疫風險比較高？陳時中表示，都有可能。

陳時中也表示，這同一個群體，是宗教信仰相關的協會，所以各種行業職業都有，因為牽涉到的人多，足跡也廣，又不是同一家人，工作性質不同，散開範圍大，是目前最擔心的傳播鏈。