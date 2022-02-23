新加坡今天新增2萬6032人確診COVID-19，再度刷新紀錄。衛生部指出，雖然需要輸氧治療及加護病房患者人數不算多，但近來病床需求大增，主要是為了收治患有慢性病的確診者。

Omicron變異株蔓延全球多國，新加坡近期也出現一波疫情，確診人數持續攀升。

星國衛生部今晚更新疫情數據指出，新增2萬6032人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中包括3096起經由PCR核酸檢測確診的本土案例，2萬2635起案例是抗原快速檢測（ART）呈陽性的本土案例，其餘為境外移入案例。

在此之前，新加坡單日確診人數最高紀錄是15日的1萬9420人。

新加坡確診人數攀升之際，星媒報導，衛生部晚間發布新聞稿表示，雖然需要輸氧治療及收治於加護病房的患者人數不算多，但近期醫院病床需求大增，主要是為了收治本身患有慢性病的確診者。

衛生部也說，最近有許多輕症或無症狀的患者前往醫院及診所接受由醫護人員執行的抗原快速檢測或要求取得醫療證明，導致原已面臨沈重壓力、負擔的醫療人員負荷更重。

衛生部呼籲，雇主勿堅持要求員工出示醫療證明或出示確診後的康復證明；同時，也呼籲民眾只有在緊急情況下，才到醫院掛急診；若身體不適，建議先諮詢基層醫療醫生。

依新加坡目前規定，健康狀況良好但檢測結果為陽性者，至少需要在家隔離72小時，72小時過後若ART檢測結果為陰性，即可結束隔離；但若檢測結果仍為陽性，已完整接種疫苗者到第7天就可結束隔離，未接種者須等到第14天才能結束隔離。

為保護當地醫療體系，衛生部表示，將延長公共衛生防範診所的服務時間，並在綜合檢測中心為有症狀的確診者提供遠距醫療服務。

據衛生部統計，目前有1608名確診者住院，190人需要輸氧治療，46人收治於加護病房。

另外，新加坡今天新增4起死亡病例，累計956人病故。截至目前，星國累計62萬2293人確診。（編輯：陳政一）1110223