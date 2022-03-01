我國3月7日起將入境檢疫、居家隔離天數從14天縮短為10天，中央流行疫情指揮中心今天表示，除一般入境隔離天數縮短之外，也將開放國籍航空公司的長程航班的機組員從現行的「5+9」改為「5+5」，並可採一人一戶模式隔離。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前確定自3月7日開始，國籍航空機組員中的長程航班可改採一人一戶的方式隔離，但條件必須滿足接種第三劑疫苗，以及家中是否有合適環境，資格符合者可從「5+9」改為「5+5」，並在家隔離。

莊人祥說，選用「5+5」方案且採一人一戶返家隔離的機組員，從入境的第0天、第5天、第10天要做PCR，第7天需進行快篩；但選用防疫旅宿或公司 宿舍檢疫者，則減少入境的第0天PCR檢測；至於尚未接種追加劑的機組員，則維持「5+9」的居家隔離，但可選在一人一戶的住處進行隔離。

短程航班已完成追加劑且滿14天的機組員，入境後的7天自主健康管理將可改為自我健康監測，但每7天需做一次PCR檢測，此外兩次PCR之間還要增加一次快篩；但尚未完成追加劑接種者，則維持7天自主健康管理，以及每7天一次的PCR檢測，無須快篩。