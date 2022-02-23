遠雄自貿港區群聚感染事件落幕！桃園市長鄭文燦23日在防疫會議指出，遠雄自貿港區的亞旭電腦群聚感染事件，從1月21日發生至今總計有175人確診，集檢所最後一批250人22日採檢都陰性，預定24日解隔，他也宣布亞旭電腦今天全面復工，前進指揮所也於同日解編。

鄭文燦說，遠雄自貿港區的亞旭電腦群聚感染事件，從1月21日發生，總計有175人確診，包括外籍移工135人、本國籍員工40人，另居家隔離2038人，其中有多數在31個集中檢疫所隔離，最近一次的清零計畫，是在22日完成集檢所最後一批250人採檢，結果都陰性，預定24日解隔，進行7天自主健康管理。

鄭文燦宣布，亞旭電腦在23日全面復工，市政府經發局已核發復工通知，他感謝中央流行疫情指揮中心在群聚感染發生隔天、於22日在遠雄自貿港區成立前進指揮所，由衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，遠雄自貿港區前進指揮所也預定在23日解編。

鄭文燦說，遠雄自貿港區前進指揮所前後成立32天，謝謝王必勝在這段時間盡心盡力，在港區和市府共同協助下，讓遠雄自貿港區群聚感染事件可以落幕。

後續防疫工作由遠雄公司應變小組接手，仍要加強移工、派遣工管理及分流，人員入區都要配合管制作業，同時也要加以造冊，若是不是造冊名單者，要提供單日快篩或三日內PCR採檢才能入園。