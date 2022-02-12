桃園12日新增3例本土案例，為機場清潔人員和1大陸入境父傳給2女兒，市長鄭文燦說，2女兒寒假和10日開學都未到校，校園無風險，另信實清潔員Ct值高38，預判是舊案，為了確保安全，仍擴大居隔20人。

鄭文燦說，桃園12日新增3本土個案，其中1例是境外移入衍生，案19592是1月23日從大陸入境的一名父親，在防疫旅館住14天，解隔期滿採檢陰性，2月7日返家自主健康管理，期間採檢確診，市府隨即匡列同住家人，其中妻子陰性、2女兒12日確診（案19623、19624），Ct值分別為24.6、26，因寒假後2女學生都沒有去學校，10日開學也未出席，2校無風險，至於父親感染來源有待進一步疫調。

另一例為機場信實夜班清潔工（案19645），是60多歲男性，已接種2劑莫德納疫苗，1月初因信實群聚感染案居隔到1月21日，解隔採檢陰性恢復上班，期間定期健康監測採檢都無異常，2月11日機場例行性採檢，PCR陽性確診，因Ct值高達38，預判是舊案，但為了確保安全仍要擴大居隔，目前同組工作人員和交通車同行人員共匡列20人居隔。

鄭文燦說，目前桃園仍有2固定採檢站、5社區臨時採檢站，鄭文燦說，目前居隔人數大幅下降，個案也都逐漸收斂，採檢人數略有下降，12日共採檢487位、累計採檢9萬8114人，沒有新增個案，代表社區足跡跟風險相對安全，但仍希望把所有可能傳播鏈都多次採檢、擴大匡列，確保社區無風險。

市府下午也公布大陸入境父和日翊物流案等人的新疫調足跡，包括除夕的大溪第一公有零售市場、大年初一的大溪聚賢慈惠堂、角板山形象商圈、以及7日的忠義公園和全國電子桃園三民店。