杏國(4192)在中國大陸執行胰臟癌三期臨床試驗一線用藥正式啟動，今(18)日迎來首位病人給藥，胰臟癌治療在中國屬於極度未被滿足的醫療需求，預期EndoTAG-1在中國三期臨床試驗收案將可順利執行。

EndoTAG-1為帶正電微脂體包覆太平洋紫杉醇的特殊劑型產品與Gemcitabine併用治療晚期胰臟癌，杏國在中國大陸申請胰臟癌一線用藥，2019年6月獲中國大陸NMPA准許執行三期臨床試驗，杏國布局重點城市收案，已完成試驗藥品物流，並於中國大陸一級城市上海開設臨床試驗中心，推動臨床收案進度。

據調研資料顯示，中國大陸是全球胰臟癌病患人數最多的國家，預計到2025年，中國大陸胰臟癌病患約15萬人，將超過全球病患總數的1/4。然而在2018年以前，中國唯一獲批治療胰臟癌的標準治療用藥僅有Gemcitabine，胰臟癌治療仍屬極度未被滿足的醫療需求，因此，中國國家藥品監督管理局(NMPA)亦相當重視。近年，各新藥公司積極投入開發，目前正在中國進行的胰臟癌新藥臨床試驗的品項大部分在一、二期臨床試驗階段，而杏國EndoTAGR-1已啟動三期臨床試驗，進度超越多數新藥公司。

杏國在中國大陸執行胰臟癌三期臨床試驗一線用藥，將會參考CT4006(EndoTAG-1聯合療法對比Gemcitabine單藥治療於使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後之二線用藥)的收案時程，適時進行相應調整，在中國大陸不排除授權給當地合作夥伴，創造最大的市場價值。