俄羅斯與烏克蘭爆發開戰風險，衝擊全球股市跌破年線，反觀商品價格節節攀高，彭博商品指數自去年12月以來由95至112大漲約17％，布蘭特油價更一度衝破每桶100美元，為2014年以來首見。

俄羅斯坐擁豐富天然資源，在全球大宗商品市場上的影響力舉足輕重，俄羅斯現在每天出口約500萬桶原油，約占全球原油貿易總量的12％，而且俄羅斯在全球鎳出口占比達49％、鈀占42％、鋁占26％、白金占13％、鋼鐵占7％。如果俄國果真採取軍事行動入侵烏克蘭，引發西方制裁，勢必造成商品市場重大震撼，衝擊製造業供應鏈。

另外，俄羅斯和烏克蘭都是小麥和玉米的生產大國，如果這些大宗穀物出現短缺情況，也將導致目前高漲的通膨更加惡化，引發全球央行進一步加快升息的風險。

不過法人指出，近期全球資產價格劇烈波動，但從中也萌生許多投資機會，例如實質資產就是這波通膨危機和地緣政治風險下的雙重受惠資產。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，在供需失衡下，已促使商品市場報價居高不下，如今地緣政治風險更是帶動油價與原物料價格進一步上揚，基金主要布局的能源股以及鋁業等原物料股，是俄烏危機的直接受益產業，成為今年以來基金淨值不跌反漲的首要因素。

元大實質多重資產基金研究團隊也提醒，能源股與原物料類股股價波動劇烈，且當前市場局勢變化極快，投資布局不宜過度集中，投資人不妨在投資組合裡納入不動產投資信託（REITs）和公用事業股票等收益型資產，該些標的不太受到俄烏戰爭負面影響，且收益配發相對穩定，是在俄烏戰爭風險中不錯的投資工具，協助投資人同時達到避險與增益的投資目標。

元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，通膨因素推升不動產租金和房價向上，且聯準會若啟動升息循環，恐加大市場波動性，資金有機會優先回流穩健收息型資產，有利不動產投資信託（REITs）延續去年度亮麗表現。