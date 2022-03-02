俄羅斯加速對烏克蘭攻擊、提振避險需求升高，加上憂心商品價格續漲恐將重創經濟，使得美國公債殖利率周二曾跌至8周低點。

指標10年期美債殖利率周二盤中最低跌至1.682％，為1月5日來最低，但尾盤又小幅回升到1.717％。

周三美債殖利率再度挫跌，10年美債殖利率盤中下滑到1.708％，這也使得該美債殖利率過去兩個交易日已跌掉0.276個基點，創下2020年3月以來連兩日最大跌勢。兩年期美債殖利率也跟進走低0.123個基點到1.303％、30年期殖利率則下跌0.075％到2.104％。

由於俄羅斯對基輔進攻在過去6天陷入停滯，因此前者決定改變戰術，加大對烏克蘭城市地區的轟炸力道。

在此同時，隨著西方對俄羅斯實施多項制裁，恐令物價壓力更為沉重，通膨預期目前也在升高。

傑富瑞集團駐紐約貨幣市場分析師賽門斯（Tom Simons）指出，目前市場擔心不論這場戰爭是曠日持久或是迅速結束，其對經濟造成的衝擊可能比預期更為持久。

他還補充，一旦俄羅斯控制烏克蘭更多的糧食和能源生產能力，對世界各地民眾而言，這些商品最終將會變得更加昂貴，這對於潛在經濟成長將是一大拖累。

國際油價周二急漲9％，雖然全球協議將釋出原油儲備，不過卻難以安撫市場對供應受阻的不安。

在俄烏衝突持續之際，投資者也在重新思考面臨通膨飆升的壓力，聯準會的升息政策到底會多激進。

交易商補充，周二美債需求增加的另一因素，是投資者回補因聯準會升息而押注殖利率上揚的空頭部位。

亞特蘭太聯準銀行總裁波斯提（Raphael Bostic）周二指出，聯準會面臨的經濟形勢已出現很大變化，當中油價攀高與潛在供應鏈衝擊，是決策者必須列入考量的因素之一。