俄烏戰爭延燒，外傳美國正與波蘭商討，將波蘭空軍俄製「米格-29」戰機先提供烏克蘭，美國正考慮將原訂售台的F-16戰機先提供給波蘭使用，國防部駁斥此說法。國民黨立委江啟臣表示，若政府未經國會同意，就把F-16戰機送給他國，此舉不只是加入對俄羅斯經濟制裁行列而已，恐怕會被視為宣戰，要小心謹慎。

江啟臣指出，若確有其事，真的要把原訂售台的F-16戰機先給波蘭，恐影響原訂交機日期，也就是今年到2026年完成交機；立院外交國防委員會明天將到嘉義空軍基地考察，後天請相關部會首長報告俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應。

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美等國祭出經濟制裁，俄羅斯則提出反制，公布不友善國家或地區的名單，台灣也入列。江啟臣今天接受《千秋萬世》廣播專訪表示，政府應更務實盤點，了解俄羅斯公布名單後，對我們的經貿、日常生活造成的影響與波及程度。

江啟臣說，目前尚未看到政府提供任何具體數字，他認為，政府應該跟各個相關單位，盡速盤點可能受到的影響，而民間單位也會陸續有實體的問題產生。

江啟臣認為，俄羅斯說任何國家若企圖在烏克蘭上空設置禁航區，就被視為介入武裝衝突，顯示誰敢越雷池一步，就是交戰方，直接攻打，俄烏雙方表面上進行第三次和談，實際是邊打邊談，彼此交集愈來愈小，對烏克蘭結局研判持悲觀態度，因為西方國家至今未表達願意為烏克蘭一戰的意願。