俄羅斯官方在周二指出，將對外國人試圖出脫俄羅斯資產施加暫時性的限制。西方國家因俄羅斯入侵烏克蘭而實施嚴厲的制裁，導致投資人紛紛試圖離開俄羅斯。

俄羅斯資產在周二直直滑落，在倫敦上市的MSCI俄羅斯ETF暴跌33%；而俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)在俄股以美元計價的指數下跌，來到21美分，而在戰事爆發之前的股價為略低於9美元。

許多貨幣經理人，包括對沖基金Man集團、英國資產管理公司abrdn都在削減在俄羅斯的頭寸。

資產管理公司BlackRock在周二指出，正與監管單位、指數供應商、和其它市場參與者磋商，協助客戶在允許情形下，能退出他們在俄羅斯證券的持有。但是問題是買家會轉進到哪裡。

另外據知情人士告知路透，奧地利的奧合國際銀行(RBI)也正準備離開俄羅斯，將成為入侵行動以來，首家撤出俄羅斯的歐洲銀行。但是RBI最新表示，沒有這樣的計畫。

俄羅斯總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)在周二說，將暫時禁止外國投資人出售俄羅斯資產，以確保他們的決定是深思熟慮的，但是總理沒有透露進一步細節。

莫斯科當局採取資本管制措施，意指外國人在俄羅斯持有的數十億美元價值的證券，已經有被困住的風險。

英國資產管理公司Liontrust已經懸置了俄羅斯基金的交易，而一些受歡迎的以俄羅斯為主的基金，價格已經低於其資產淨值。

追蹤俄羅斯股票、在美國上市交易的基金，近日面臨巨大拋售壓力，Vaneck Russia ETF周二下跌24%。