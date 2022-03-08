俄羅斯政府昨天將台灣列入不友善國家和地區名單，外交部發言人歐江安今天表示，我國在經貿、能源方面對俄羅斯依存度不高，影響有限。

歐江安說，情資顯示，俄羅斯政府公布不友善名單的措施，主要是保障俄羅斯在國際制裁之下還是可以維持金融秩序穩定。根據規定，不論是中央政府、地方政府、企業或是個人有需要的話，可以對被列入不友善名單的48個國家與地區債權人以盧布支付，進行交易時也須俄國聯邦政府批准。

歐江安指出，俄羅斯不是台灣的工業物資主要進口國家，且我國石油、天然氣採購多元，在經貿、能源方面我國對俄羅斯依存度不高，我們會評估相關情勢變化，評估並加強整體因應措施，確保重要物資供給順利、供應鏈平順、物價與金融市場穩定。

歐江安強調，我們會把俄烏戰爭對台灣可能負面影響降到最低，國安單位對台海周遭動態不論是各項監測作為預警作為有效加強因應。俄羅斯宣布不友善名單對我國整體經貿影響有限，也請國人不要擔心。