今傳俄羅斯發射導彈攻擊烏克蘭基輔，國人必須審愼對待此事，單方面質疑俄羅斯動武合理性，並不能為台灣生存安全帶來幫助。看看俄羅斯是怎麼「教訓」一個聯合國會員國、主權獨立國家，視各國警告如無物。而所謂的聯合國憲章、國際法發揮了什麼嚇阻作用？

聯合國憲章、國際法等這些專業法律字彙與規範，從來不是給安理會五常大國遵守，而是給大國底下的小弟國家們遵守的。或者說，是給國際專家、法律學者以及那些各取所需的各國政客們噴口水用的，走出了學術研討會，只剩下「聖經」的功能。

已經被西方國家視為「魔鬼」的俄羅斯，此番攻擊烏克蘭；顯然聯合國與北約無意扮演「上帝」，好來拯救烏克蘭。難道是因為烏克蘭不是北約會員國？還是烏克蘭距離北約太遠？答案卻不是如此。

以往，如果美國心知無法得到聯合國授權使用武力，就會轉而尋求以北約為發兵主體。看看因此讓北約打過哪些國家吧！南斯拉夫的一省科索沃、阿富汗、伊拉克。這些地方與烏克蘭對比，後兩者遠在萬里之外，科索沃也不是北約盟國，但是北約都軍事干涉了。北約敢於用兵的原因很簡單：這些出兵對象不是大國，背後也沒有大國撐腰。只能說，北約是「選擇性正義」，而不是「完全正義」。

更不幸的是，身為聯合國會員國的主權國家烏克蘭在被俄羅斯攻擊後，聯合國跟北約都沒有任何的軍事干涉予以回應，除了坐實以往的軍事干涉行動，都是柿子挑軟的吃，更可能引發其他地區強權，在未來對於戰後國際秩序的存在合理性產生質疑，進而採取破壞現況的手段。可以說，烏克蘭危機將再度驗證破窗理論——一間房子的窗戶破了一塊，剩下的窗戶往往一一破碎。

俄羅斯是如此粗暴的對待烏克蘭，在所謂的民主國家、西方國家全部都裝聾作啞後，或許，接下來「九二共識」的民調支持度會提高。正因所謂的正義，背後是以絕對的暴力來支撐，沒有絕對的暴力，就沒有絕對的正義。

以美國為首的西方國家在二戰後所建立的自由主義下的資本體系國際秩序，隨著美國的國力日漸消退，取而代之的是霍布斯式的現實主義大國政治體系。往後國際秩序不再是按一超多強由美國主導決定分配，而是在多極體系下有地區大國劃定勢力範圍進行支配，也就是美國的門羅主義將走向全球化，此態勢已不可逆轉。

回到台灣。「抗中保台」政策不在聯合國憲章還有國際法的保障範圍，就算有，大國從來沒有遵守的義務，至多只能算是台灣的「國內法」。俄羅斯攻擊烏克蘭的舉動，是否有讓台灣某些群體感到瑟瑟發抖不得而知，但多數台灣人應該對此建立一個「健康心態」——千萬不要低估對岸統一的決心，也絕對不要高估美國在內國際社會幫忙台灣的可能。

（作者為自由撰稿者）

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