朝陽科大創校僅28年，以卓越的國際化成果，躍升全球最佳年輕大學。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

英國泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education）公布「2022全球最佳年輕大學」排名，台灣共有17所大學入列，其中，朝陽科技大學近幾年積極推動國際化、強化學校學術研究量能，今年躋身年輕大學400＋、已連續第4年上榜，是非醫學類私立科大唯一進榜的學校。

朝陽科大指出，「全球最佳年輕大學（Young University Rankings）」主要採用5大範疇、13項指標做評比，分別為教學、研究、論文引用影響力、國際展望及產學收入，今年共有來自世界74個國家地區、539所大學上榜，朝陽能躋身400＋，顯示學校在社會影響力、學術績效等表現受肯定。

在國際展望部分，朝陽科大校長鄭道明說，目前學校已與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，且在多項國際化權威排名都有亮眼的表現，除連續5年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，更進榜世界大學影響力、亞洲地區最佳大學、全球新興經濟體大學、全球電腦科學領域等國際排名。

而為提升學生國際競爭力、強化教學陣容，鄭道明表示，朝陽近幾年接連禮聘國際級大師加入教學研究團隊，並延攬匈牙利、以色列、南俄羅斯、英國、美國等10多個國家的優秀師資。

朝陽科大航空機械系學子赴丹麥VIA大學交換，體驗飛行。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

朝陽科大飛行與民航人員技術系與多家航空公司合作，提供專業飛行訓練課程，前景看好。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

校方強調，朝陽積極透過重點特色計畫強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，更斥資5億元成立航空學院，是全台唯一與航空公司合作提供專業飛行培訓課程的大學，該學院並禮聘經驗豐富的丹麥機師及國內資深業師授課，打造飛航圓夢基地，更是航空產業人才培育首選。