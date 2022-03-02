今年學測數學A太難，加上7月份分科測驗級距爭議，讓考生受盡折磨。教育部長潘文忠今天表示，將支持大考中心建置題庫，以提升升學考試命題的穩定度；至於分科測驗級距計算，111學年確定以前1％考生的成績為依據，7月考完後，再由招聯會討論是否要調整。

今年學測數學A被認為史上最難，滿級分人數僅789人，僅是去年1558人的一半，被評為命題不當。潘文忠表示，今年學測6考科中，僅數學A未達到預期命題目標，確實難了一些。

潘文忠表示，將要求大考中心精進命題技術，譬如進入闈場的試考人員可以在檢討，以更能貼近考生的能力。此外，教育部也會繼續支持大考中心建置題庫，以提升命題的穩定度。

原本7月指考今年首度改為分科測驗，但從百分制改為60級分制，之前有以前1％或前0.1％考生來計算級距的爭議，不過最後招聯會決定以前1％來計算級距，台大校長管中閔不能認同，他表示痛心。

潘文忠表示，關於111學年的考招制度，招聯會在106年就公告，分科測驗7月就要舉行，目前時間已經很緊迫，不宜再做更動，因此招聯會決定遵循過去學測的慣例，以前1％考生成績來計算分科測驗級距。今年所有升學考試考完後，招聯會可以再去討論，看分科測驗級距是否要再改變。

此外，我國原本在烏克蘭有12個留學生，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，有3位學生在2月24日已返國，另外有4名學生明天返國，至於其他學生，我駐外單位也都跟他們保持密切聯繫？

潘文忠說，從烏克蘭回來的學生，如果想在台灣的大學完成學位，那會安排他們依之前在香港就學學生返台的模式，由他們提出申請，經學校審核後，得以入學。如果他們只是暫時想在台灣的學校附讀選修學分，那教育部也會盡快安排。