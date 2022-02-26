大學招聯會昨(25)日宣布，針對大學學測級分用於分發入學計算方式，111學年度維持現行學測制度，以各科1％學生平均分數作為級距計算基準，引起台大高度不滿。台大電資學院院長張耀文怒批，此決議將導致學子進不了理想校系，對我國高教帶來的將是「極大的自殺式傷害」，且深受政府重視的半導體學院，辦學成果更將因此而付之一炬。

張耀文表示，招聯會常委會在教育部的壓力和部分學校的本位考量下，決定111學年度起，分科測驗的60級分制度，以不公不義、高分嚴重被砍頭的前1％考生平均成績為級距的計算基礎。

「這是台灣高教最黑暗和最讓人痛徹心扉、失望難過的一天！」張耀文認為，此決議對台灣各領域頂尖專才的培育，將造成「極大的自殺式傷害」，嚴重破壞我國未來的國際競爭力，以及後代在這片土地永續生存繁榮的根基。

張耀文提到，12個出席學校代表，僅有招聯會召集學校中央大學、台大和台師大秉於良心和專業，堅持以較公平、高分被砍頭較不嚴重的前0.1％考生平均成績為級距的計算基礎。「議論者可能會說，少數服從多數啊！」在有心者的民粹操弄下，加上招聯會常委會1校1票的體制下，「自然歪斜於只顧當下的平庸化決策，置入學考試的基本公平正義和台灣未來的競爭力於不顧！」

至於為何各科1％學生平均分數作為級距計算基準，恐影響升學？張耀文先提到今年首度實施的分科測驗，被教育部要求改成模糊的60級分制，已失本意，現在更以前1％考生的平均成績來計算級距，取代新招聯會以前0.1％考生平均成績為基礎的改良方案，更是雪上加霜。

張耀文論析主因，在於60級分制的鑑別度不足，維持在各科平均分數1％的分距做法，作法更是不公不義，出現「高分被砍頭」的情況，考生將無法進入理想校系，學系也因此錯失此專才，人才錯置將造成產業缺才的窘況。

「國內自殺式的新教育與考招制度，問題已清楚顯現，但當局卻『頭痛醫腳，腳痛醫頭』，以致治絲益棼」。張耀文提到，最近各頂尖大學成立的半導體學院所培育的人才，恐將遠遠抵不過因高分被砍頭的考招制度和數理教育弱化所帶來的傷害。

張耀文進一步指出，政府辛苦規劃的半導體學院，極可能因不公不義的60級分制算法，造成人才錯置而付諸一炬。甚至全民共享的高級醫療水準，同樣根基於頂尖精準而不含糊的醫學訓練，此專業人才培育的道理亦然。

張耀文強調，切莫將當今全國所擁有的高水準產業與醫療，視為理所當然；其培育發展難乎其難，現卻僅因錯誤的考招制度，彈指之力即將之摧毀，一旦失去，全民共苦，將後悔莫及。