今年實施新大學考招制度，大學申請入學招生除了看學測成績，也要參採考生的高中學習歷程檔案。教育部今表示，學習歷程檔案中的課程學習成果，主要是看學生的核心素養能力，不見得和學科知識對應。也就是考生可以拿社會科的作品，申請理工類的校系。

全國高級中學家長大聯盟及全國高級中等學校教育產業工會今天在北一女舉行「111大學多元選才與高中適性升學研討會」，吸引許多考生及家長參加，長庚大學、陽明交大及台大也都派出高階主管出席說明學校特色。

大考中心研究員翁群評表示，今年學測有11萬6445人報考，其中應屆畢業生有10萬7175人、占92.04％，重考生有9270人、占7.96％。相教育於去年重考生12.13％，今年重考生少了很多，跟今年是新大學考招制度實施第一年相關。

今年學測數學A超級難，引發批評。翁群評說，今年數學A頂標是10級分，相較於其他的科目的13或14級分，確實跟預期有些落差，如何確保命題穩定度，是大考中心面臨的挑戰。

今年大學申請入學，考生要從學習歷程檔案中，勾選3件課程學習成果及4件多元表現來報考，學習歷程檔案占申請入學總成績的20％以上。教育部今天由台大社會系教授林國明代表出席，說明大學怎麼審查學習歷程檔案。

一般認為申請大學理工校系要物理、化學成績好，申請人文社會科學校系則要國文、英文及社會科目成績好，但今年大學在審查學生學習歷程檔案，卻有不一樣的思維。

林國明表示，大學看課程學習成果，是要看學生解決問題能力、學習態度及邏輯思考等，不見得和學科知識相對應。也就是，考生在語文類或社會科領域的作品，若能展現出自己的創意思考，也可以拿此來申請理工校系。